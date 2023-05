Paura a Firenze. Cascine, pioggia di sassi sui bimbi che uscivano dal Maggio

Firenze, 28 maggio 2023 – Si sono trovati sotto una pioggia di sassi, mamme e bambini al seguito, appena usciti dal Maggio, dove questa mattina erano in programma le prove della Carmen. Una donna è rimasta ferita, non gravemente, ma è stata tanta soprattutto la paura, come ha raccontato una mamma a La Nazione. Ed è stato un fuggi fuggi generale, di tutti i genitori e bambini.

Protagonisti della sassaiola due bande di stranieri, peruviani contro marocchini, sembra. Ma le indagini sono ancora agli inizi.

La Questura conferma di aver ricevuto una telefonata al 112, alle 8,13: la segnalazione parlava di un peruviano aggredito per il telefonino. Confermata pure una rissa, pare la fase iniziale del confronto tra i due gruppi, culminato nella sassaiola lungo la tramvia, alle Cascine.