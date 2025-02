Cascine, il monumento a Washington sarà restaurato e ampliato

Firenze, 12 febbraio 2025 - Lunedì 17 febbraio è il Presidents’ Day. Nata per celebrare George Washington, intende ricordare tutti i presidenti americani. Anche quest’anno l’associazione Filippo Mazzei organizza una giornata, a partire dalle 10, in piazza Filippo Mazzei nel Parco delle Cascine, di fronte al monumento a George Washington. Si terrà la deposizione del gagliardetto d’onore e verranno illustrate le proposte progettuali per il completamento, il restauro e le sistemazioni esterne dell’opera donata nel 1932 dalla Comunità americana alla città di Firenze, nel cui anniversario (2026) è prevista l’emissione di un francobollo commemorativo della Repubblica Italiana. Nel quadro delle iniziative promosse dall’Associazione Filippo Mazzei e Philip Mazzei Foundation, in occasione del bicentenario di Filippo Mazzei verranno tolte le due sfere a lato del monumento di George Washington e verranno sostituite con due busti raffiguranti Filippo Mazzei ed il presidente Thomas Jefferson. “Il legame di Firenze con gli Stati Uniti d’America è sempre molto viva, anche attraverso la presenza di tanti cittadini americani innamorati della città e di tanti studenti che scelgono Firenze per venirci a studiare – spiega il consigliere comunale Luca Milani – e per arricchire la loro formazione culturale e umana. L’appuntamento di quest’anno è arricchito dalla presentazione di questo restauro che conferma l’importante legame di amicizia tra Firenze e gli Stati Uniti d’America grazie anche alla Fondazione Filippo Mazzei”. “Washington, Jefferson e Mazzei erano tre amici. Mazzei – ricorda il presidente dell’Associazione Filippo Mazzei Gianfranco Michelini – era vicino di casa di Jefferson ed aiutò il presidente statunitense a scrivere la dichiarazione d’Indipendenza. Fu proprio Mazzei a suggerire di scrivere che ‘ogni uomo ha diritto ad essere felice’ tanto è vero che il presidente J. F. Kennedy considerò Mazzei un Padre della Patria”. Dopo l’appuntamento al parco delle Cascine le celebrazioni proseguiranno alle 11 nella sala conferenze del limitrofo “Central Club” con una tavola rotonda sul tema generale del programma 2025: un argomento di grande attualità, in questo particolare momento delle relazioni fra Toscana, Italia ed Europa e la nuova dirigenza degli Stati Uniti d’America: “Da Washington a Trump: 47 Presidenti”. Introduce l’Ing. Gianfranco Michelini, presidente dell’associazione Filippo Mazzei sul tema “George Washington, primo Presidente di una Repubblica Americana – Napoleone Bonaparte primo Presidente di una Repubblica italiana” ed il Dott. Domenico Lentini, responsabile delegazione Toscana del Souvenir Napoléonien. A seguire “La comunità internazionale femminile in Toscana” (da Mary Shelley a Elizabeth Barreth Browning, da Elizabeth Garrett a Ruth Raab a Maude Farrell Jacopozzi fino alla American International League of Florence) su: “1 giugno 1932: George Washington e l’America descritti da Ugo Ojetti sulla cerimonia inaugurale del monumento a George Washington al Parco delle Cascine a Firenze con l’intervento del Gen. Dott. Giorgio Zanasi della rivista “Pegaso”. A seguire verrà illustrato “Il monumento a Washington: dal restauro alla intitolazione a Filippo Mazzei della piazza prospicente – il progetto di completamento: aspetti culturali, urbanistici e ambientali” e “Aspettative speranze e timori per Toscana, Italia ed Europa: dal 1° al 47° Presidente USA”. La giornata si concluderà alle 13 con una riunione conviviale e la proiezione del cortometraggio “US Presidents fiction & reality” realizzato da Carlo Ulrico Quinterio per la Election Night 2016 e ora aggiornato con le figure degli ultimi due Presidenti, in occasione della Election Night 2024.