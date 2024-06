Casamassimi (Lista Funaro): "Aggredita verbalmente per le mie posizioni politiche"

E’ stata aggredita verbalmente perché ha scelto di candidarsi a sostegno della lista civica di Sara Funaro. A sporgere querela Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi di un’importante organizzazione no profit. L’episodio risale a giovedì 23 maggio. "Ero per lavoro in una concessionaria di auto per esporre i nuovi progetti della Fondazione al capo marketing e ad alcuni dipendenti quando un venditore si è avvicinato con fare aggressivo proferendo a voce alta frasi diffamatorie nei miei confronti. Mi ha detto che avrei utilizzato l’ultimo evento solidale organizzato per l’associazione per cui lavoro come comizio elettorale per la candidata sindaco Sara Funaro". Affermazioni, spiega Casamassimi, che il venditore avrebbe ripetuto più volte "davanti ad altre donne nonostante gli avessi spiegato che l’assessore al Welfare ha semplicemente fatto un saluto istituzionale a nome del Comune, come accade da almeno 10 anni". "Mi sento profondamente offesa – sottolinea –, troppe donne subiscono aggressioni sul posto di lavoro nel silenzio. Ecco perché ho deciso di denunciare pubblicamente quanto accaduto. Non si può avere paura".

R.C.