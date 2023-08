Casale occupato Firenze: inagibilità firmata dal sindaco Fallani

Un’ordinanza di inagibilità è stata emanata dal sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il casolare occupato di viuzzo del Roncolino che venerdì è stato teatro di un incendio. L’amministrazione comune è inoltre già in contatto con la proprietà che a stretto giro dovrà adottare dei provvedimenti tali da disincentivare una nuova occupazione e vigilare sulla struttura. La colonica, di proprietà di Leroy Marlin, si trova sul lato scandiccese della stradella. Per il prossimo futuro è prevista la realizzazione di una cittadella della terza età, con Rsa, verde pubblico e servizi sociosanitari, posta strategicamente vicino alla tramvia, ai parcheggi scambiatori, all’ospedale di Torregalli, al centro commerciale e al nascente nuovo "quartiere ecosostenibile" che sorgerà al posto della caserma Gonzaga dei Lupi di Toscana. I residenti: "Gli occupanti continuano a gironzolare : non sappiamo che intenzioni hanno".