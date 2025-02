Casa di Comunità. Tozzi: "È solo propaganda"

Mercoledì è stata inaugurata la prima fase dei lavori per la Casa di Comunità hub di Reggello, un cantiere da quasi 3,3 milioni di euro di cui 2,12 da Pnrr. Per la consigliera regionale di FdI Elisa Tozzi "è mera propaganda: la storia di questa struttura è un manifesto dell’incompetenza della sinistra - dice - Parte nel 2013 con i patti territoriali per la salute; nel 2016 fu annunciato un progetto da 1 milione di euro. Dopo nove anni il costo è più che triplicato. Soldi pubblici spesi per coprire incapacità gestionale". Non solo, "le domande cruciali restano ancora senza risposta: chi ci lavorerà? Verrà semplicemente trasferito il distretto sanitario? Il potenziamento dell’assistenza territoriale è reale?". Come mai "sorgerà su una curva in salita e senza parcheggi: un disastro per chiunque abbia difficoltà di mobilità".