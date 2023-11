Casa della Salute ai raggi x: "Mancano servizi e medici"

Una struttura importante per il territorio ma con alcune criticità da risolvere. È quanto emerge dal sopralluogo effettuato all’interno della Casa della Salute di Calenzano, nei giorni scorsi, dalla capogruppo del Gruppo Misto per Forza Italia Daniela Pancani: "Di concerto con la responsabile del presidio – dice - abbiamo convenuto circa la necessità di poter predisporre un impianto di videosorveglianza, attualmente assente, soprattutto nella sala d’attesa della Guardia Medica, nella stanza del medico e all’ esterno della struttura, in modo da poter garantire maggiore sicurezza al personale sanitario e un controllo in prossimità del presidio". Altre mancanze da risolvere riguardano, invece, le attività e i servizi erogati: "Manca – prosegue Pancani - il servizio di psicologia mentre è presente il servizio sociale del Comune e dell’azienda sanitaria. Manca il medico di medicina dei servizi o di attività programmata dal mese di ottobre e novembre di quest’anno perché non ci sono richieste da parte dei medici a partecipare allo specifico bando di incarico che ha durata mensile o semestrale. Manca il servizio di ginecologia dal 2020 e tale criticità andrebbe certamente sanata". In conclusione – secondo la consigliera - "all’ interno della Casa della Salute di Calenzano vengono svolti servizi importanti per l’utenza da valorizzare e potenziare soprattutto con procedure a carattere istituzionale e forse meno ‘privatistico’".

S.N.