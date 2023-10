Casa del Popolo di Impruneta compie 60 anni: Giornata conviviale per celebrare

La Casa del Popolo di Tavarnuzze compie 60 anni e celebra questo importante compleanno con una giornata conviviale domani nei suoi locali. Alla presenza del sindaco Riccardo Lazzerini, alle 13 ci sarà il pranzo sociale; dalle 15 nel teatro della CDP sarà presentato il nuovo libro di Bruno Giaconi "Le Nostre Case del Popolo". Poi a partire dalla 16,30, porte aperte per tutti con visita libera ai locali e alle attività delle associazioni nella sede di Tavarnuzze. "Sarà l’occasione – dice la presidente della Casa del popolo tavarnuzzina Ida Beneforti - per ringraziare tutti coloro che si impegnarono per costruire questa sede, con spirito di condivisione e solidarietà, ma anche chi si è impegnato per mantenerlo attivo e vivo". Un grazie particolare a Bruno Giaconi "che negli anni ha fatto crescere questa realtà e ora ci regala una pagina di storia e di memoria del nostro territorio". Manuela Plastina