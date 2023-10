San Marco, colpo da 4mila euro nella cartoleria: panico in piazza

Firenze, 9 ottobre 2023 - A pochi giorni dal colpo da 3mila euro al Gran Caffè San Marco, a finire nel mirino dei balordi il Copy Center San Marco. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti si sono intrufolati all'interno della cartoleria che si trova sempre in piazza San Marco lasciandole un danno di quasi 4mila euro. Una volta dentro una delle titolari, Cristina Calamandrei ha trovato tutto il negozio sotto sopra: cassetti aperti, carte a terra, fogli sparsi ovunque, tazze rotte. "Hanno aperto e buttato all'aria tutto quello che era a portata di mano. Molto probabilmente cercavano soldi" dice. I ladri, che sono entrati forzando la porta principale, sarebbero scappati con l'incasso e due telefoni. Al momento il danno totale, con i costi di riparazione, ammonterebbe a circa 4mila euro. "Noi non ne possiamo davvero più, i furti sono all'ordine del giorno. La nostra stessa notte abbiamo saputo che sono stati colpiti altri due b&b". Non solo. Sempre tra sabato e domenica, i residenti di un appartamento in piazza hanno visto una donna che scappava dalla loro terrazza, molto probabilmente messa in fuga da alcuni rumori.

Non si ferma l'ondata di furti ai danni delle attività. L'ultimo al Bar Pompi di via Faenza ieri nella notte tra domenica e lunedì. Intorno alle 2, ignoti dopo aver spaccato la vetrata di ingresso sono entrati per scappare subito dopo messi in fuga dall'allarme. Tre settimane fa, sempre al Bar Pompi, i ladri hanno portato via 50 pacchi di sigarette. Nella stessa notte, tre uomini in un'accesa collutazione sono finiti contro la porta del Caffè Le Rose di Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze spaccandogliela a distanza di una settimana dal 21esimo tentativo di furto di cui è stato vittima negli anni. "Siamo sotto attacco – non usa mezzi termini Cursano -, come associazione ci stiamo organizzando per far arrivare la nostra voce ai piani alti, a difesa di tutta la categoria". La settimana scorsa, nella zona della stazione e nella stessa notte del tentativo non centrato al Caffè Le Rose i malviventi sono entrati in un bar e in un tabacchi oltre che all'interno del Bar Bonaiuti di viale Belfiore. Alle 5 del mattino con un tombino un uomo ha spaccato il vetro. Una volta dentro, non avendo trovato spiccioli, ha portato via il registratore di cassa. "E’ la terza volta in un anno – dice la titolare Debra Ann Bonaiuti -, è diventato difficile lavorare in queste condizioni".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp de La Nazione – Firenze clicca qui.