Carresi, la visita dell’università cinese

Una delegazione dell’Università di Scienze tecnologiche di Dongguan nella provincia del Guangdong in Cina, guidata dal Presidente Ma Hongwei, ha incontrato nei l’assessore alle politiche educative Sara Martini e la dirigente del III Istituto Comprensivo Rita Carraresi. Il confronto è stato l’occasione per far conoscere le attività svolte a scuola in riferimento all’esperienza dell’insegnamento della lingua cinese, divenuta la terza lingua curriculare dell’istituto, e le altre iniziative che si realizzano in forza del progetto "Intrecci". Durante l’incontro sono stati anche affrontati temi quali l’importanza della collaborazione fra sistemi scolastici e universitari dei due paesi e l’importanza di rafforzare, tramite l’insegnamento e la cultura, lo spirito di pace e cooperazione: "Il progetto Intrecci – sottolinea infatti l’assessore Martini - rappresenta ormai da tempo un importante momento di incontro tra il mondo dell’educazione e la sfida dell’interazione culturale. È bello vedere come dentro la scuola, luogo deputato a formare le future generazioni, si sviluppino attività in grado di mettere in relazione culture, tradizioni, competenze diverse nel rispetto delle singole peculiarità, ma con la finalità di riconoscersi tutte e tutti come parte integrante della comunità".