’Carrara Studi Aperti’. Creatività, cultura e impegno sociale

Torna ’Carrara Studi Aperti’, l’appuntamento annuale che celebra l’arte come strumento di dialogo e resistenza culturale, curato dall’Associazione A.P.S. Oltre, in collaborazione con il Comune di Carrara e Le Città Creative Unesco.

Domani e domenica, nei due giorni di manifestazione, la città di Carrara si trasformerà in un crocevia di creatività, cultura e impegno sociale: gli studi d’arte, le strade e le piazze diventeranno luoghi vivi di scambio e condivisione, raccontando il profondo legame tra arte e società.

A partire dalle 17 il pubblico, accompagnato da guide professioniste, potrà visitare la città alla scoperta di studi d’arte, laboratori creativi e luoghi significativi grazie a diversi percorsi guidati pensati appositamente per l’occasione. Non solo una passeggiata tra gli atelier, ogni percorso sarà un viaggio alla scoperta della parte artistica della città, attraverso i luoghi dove l’arte nasce, prende forma e dialoga con il territorio.

Gli artisti presenti negli oltre quaranta studi aperti descriveranno il processo creativo e l’importanza del legame tra arte e territorio. Inoltre le esperienze includeranno anche dimostrazioni pratiche ed interazioni. Oltre a questa possibilità, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare liberamente gli atelier e gli spazi espositivi, entrando in contatto diretto con chi l’arte la vive ogni giorno.

Anche le vetrine dei negozi del centro cittadino cambieranno volto: trasformate in piccole gallerie temporanee, accoglieranno opere selezionate appositamente per la manifestazione. Un dialogo tra il mondo commerciale e quello artistico capace di rendere l’arte più accessibile a tutti.

Tra gli eventi collaterali dell’iniziativa, domani, a partire dalle 21.30, in piazza delle Erbe si terrà la ’Festa degli studi in piazza 2025’ e, dalle 22, performance artistiche, concerti e presentazioni di libri: un’attività immersiva per rendere il visitatore parte integrante del processo creativo.

Gli artisti non solo apriranno i propri spazi al pubblico, ma saranno protagonisti di un gesto simbolico unico: ogni studio aderente esporrà un drappo bianco, arricchito da segni, illustrazioni e parole. Questo drappo, oltre a portare il logo dell’evento, rappresenterà un impegno visibile per i diritti, l’uguaglianza e la speranza. Attraverso questo gesto semplice, ma potente, gli studi d’arte di Carrara saranno uniti da un dialogo collettivo, intrecciando pensieri e sensibilità diverse in una grande narrazione corale. Carrara diventerà così testimone di un atto artistico che prende posizione, che dà voce alla comunità e che immagina e costruisce un mondo diverso.

