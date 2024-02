Carnevale. Musica e parata slittano a domenica

Rimandate alla prossima domenica, per maltempo, le iniziative carnevalesche che erano previste per due giorni fa nel centro di Rignano. Il programma, promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Rignano sull’Arno, rimane invariato con la coloratissima sfilata di Carnevale per le vie del paese: il ritrovo per il corteo, accompagnato dal gruppo folk La Tarantella, è fissato alle 13,30 in piazza Aldo Moro con partenza alle 14 ed arrivo finale in piazza dei Martiri dove è previsto uno spettacolo comico-circense di giocoleria-equilibrismo, mimo con AlenGelon. Saranno anche premiate le maschere più belle ed originali presenti in piazza.