Carnevale Fiorentino, un successo. Regine al ballo e Stenterello in piazza

È iniziata ieri pomeriggio da piazza Santa Maria Novella, con oltre cinquemila persone, la parata del Carnevale Fiorentino, giunta in piazza della Signoria, fra musica, balli e tante maschere. Insieme alla partecipazione di bande musicali, gruppi folkloristici e danzatori, con la partecipazione del Carnevale di Misterbianco di Sicilia – a cui è andato il premio Stenterello 2025 – e del Carnevale di Rio de Janeiro, tanti i grandi e soprattutto i bimbi vestiti in maschera. Il corteo ha attraversato il centro, con in testa Stenterello, le maschere del Carnevale di Viareggio Ondina e Burlamacco a bordo di due vetture storiche del Camet – Club Auto e moto d’epoca toscano. In piazza Signoria una giuria di esperti e ’regine’ ha scelto poi i vincitori del concorso dedicato alla maschera più bella (più di 300 i partecipanti), premiati sull’Arengario dalla sindaca Sara Funaro. Tra i riconoscimenti per i costumi più belli, le maschere più originali e creative quelli messi in palio dada Binomio- Hotel Indigo, Carnevale di Viareggio, Red Garter e del maestro orafo Paolo Penko. A salutare la parata pure le ’regine’ vestite dalla sartoria di Antonia Sautter, la stilista ideatrice del Ballo del Doge di Venezia, protagonista, con le sue creazione del Gran Ballo nel Salone dei Cinquecento, insieme all’Associazione Carnevale di Firenze. Quest’anno gli abiti erano dedicati a Caterina de’ Medici, la Contessa di Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l’Elettrice Palatina.

O.Mu.