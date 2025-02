Carnevale. Feste in piazza per i più piccoli

Seconda domenica di appuntamenti con il Carnevale a Sesto. Meteo permettendo il ritrovo è per le 15 di oggi in piazza Vittorio Veneto con l’intrattenimento ’Il Pinocchio di Lety’ di e con Letizia Cosplay. Dalle 15 alle 16 saranno aperte le iscrizioni per la sfilata delle mascherine in programma dalle 16 alle 17,30, con premiazioni successive per i costumi più originali. Presenterà il mago Kagliostro. In piazza saranno poi presenti gli stand delle associazioni di volontariato con gadget, coriandoli e stelle filanti. A Calenzano oggi dalle 15 al Centro espositivo Start di via Garibaldi l’associazione Sale in Zucca, con il Comune, Atc e la Misericordia di Calenzano organizza invece la festa ’Carnevalando’ con merenda, spettacolo di magia, coriandoli e stelle filanti. All’ingresso sarà richiesto un piccolo contributo. Per motivi di sicurezza l’ingresso sarà per un massimo di 250 persone.