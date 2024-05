“Guarì ragazza grave dopo incidente a Firenze”: perché Carlo Acutis diventa santo

Firenze, 24 maggio 2024 – C’è anche la guarigione di una ragazza che aveva avuto un incidente a Firenze tra i miracoli attribuiti al beato Carlo Acutis, che presto diventerà santo dopo l’annuncio di Papa Francesco.

Carlo Acutis riposa ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. La sua tomba è meta di pellegrini che arrivano un po’ da tutto il mondo. Carlo Acutis è definito il primo santo millennial, che proprio ai giovani si rivolge.

Il ragazzo morì a quindici anni per una leucemia. Da sempre interessato ai nuovi media, particolarmente credente così come la sua famiglia, fin da giovanissimo realizzò blog, dialogando con i suoi coetanei e testimoniando la sua fede.

Acutis fu proclamato beato nel 2020, dopo la guarigione a lui attribuita di un giovanissimo brasiliano con una grave malattia al pancreas. Il familiari del giovane avevano pregato di fronte a una reliquia di Acutis, un lembo di pigiama.

La seconda guarigione, quella che poi ha deciso per la santità, riguarda una ragazza del Costarica che nel 2022 era studentessa a Firenze. Cadde dalla bici a luglio, battendo violentemente la testa. Fu portata in ospedale ed entrò in coma. Dell’incidente dette notizia anche La Nazione.

La madre, devota del beato Acutis, si recò ad Assisi per pregare sulla tomba del giovane, intercedendo per la figlia. Secondo la commissione medica che si occupa di valutare i miracoli, la ragazza guarì spontaneamente da una grave emorragia cerebrale. La ragazza fu poi trasferita in un centro per la riabilitazione. L’episodio è dunque stato considerato dal Vaticano molto importante e ha portato appunto alla decisione di proclamare la santità.

Il volto giovane della Chiesa: Carlo Acutis ha offerto al cattolicesimo la possibilità di mostrare un volto giovane, ricco di speranza. La proclamazione della santità porterà nei prossimi anni ancora più visitatori e pellegrini ad Assisi.

Nato a Milano, Carlo Acutis ha vissuto a Londra per il lavoro del padre, dirigente bancario. Trascorse diversi periodi ad Assisi, attirato dalla figura di San Francesco. Da qui poi la decisione di traslare il corpo in Umbria.