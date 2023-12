Caritas e canile, è l’ora dei doni. In piazza della Signoria. Babbo Natale si cala dall’alto

Dimenticate renne e slitte, perché i Babbi Natale 2.0 arrivano in moto. Come ieri, quando 150 Santa Claus (giunti alle Cascine da tutta la Toscana) sono partiti a bordo di vespe, scooter e potenti due ruote per fare tappa al Piazzale Michelangelo e poi al Parco degli Animali di Ugnano, di proprietà del Comune, nel quale sono ospitati 42 cani e varie colonie di gatti. "Solidarietà e condivisione" sono le parole che hanno contraddistinto l’ottava edizione della “Babbonatalata" organizzata dall’associazione Classic Special Firenze. Al Piazzale i moderni Babbi erano accompagnati da un furgone carico di generi di prima necessità e anche di libri che sono stati donati alla Caritas diocesana . Dopodiché, i 150 Santa Claus sono partiti alla volta di Ugnano dove ad attenderli c’erano decine di bimbi, i volontari del canile e l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio. "È stato bello accogliere la Babbonatalata assieme ai dipendenti e ai volontari, ai tanti cittadini presenti. Un grazie speciale per aver portato doni e sorrisi in questo periodo a chi qui lavora per farne un’esperienza di cui siamo orgogliosi", dice l’assessore. Ai piedi del grande pino addobbato con festoni e luci sono stati lasciati prodotti per l’igiene degli animali, salviette, traversine, 200 scatolette di umido, 150 sacchi di biscotti, 10 sacchi di cibo per pappagalli, 15 giganteschi sacchi di croccantini e giochi vari. "Come ogni anno portiamo sorrisi nelle strade fiorentine grazie alle centinaia di moto cavalcate da Babbi Natale recando doni per varie associazioni. E ne siamo fieri", afferma il presidente Niccolò Nava.

Evento spettacolare, e tutti con il naso all’insù, invece, in piazza della Signoria – per la manifestazione organizzata da Confcommercio ed EdiliziaAcrobatica – quando Santa Claus si è calato dalla facciata di Palazzo Vecchio insieme ai suoi aiutanti elfi. Appesi a robuste funi, nella discesa hanno srotolato un grande striscione con gli auguri alla città. Poi, una volta a terra, sono stati distribuite caramelle e doni ai bimbi presenti in piazza. "Una bellissima occasione per testimoniare la voglia di essere comunità, di appartenere alla città più bella del mondo – il commento del direttore Franco Marinoni e del presidente Aldo Cursano – E per noi come Confcommercio l’opportunità di dimostrarsi all’altezza di tutto questo, in nome e per conto di una categoria di professionisti votati al servizio del pubblico".

