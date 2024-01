Careggi, inaugurati dodici nuovi posti letto a Medicina Interna

Firenze, 8 gennaio 2023 – Nuovi posti letto a Careggi: sono 12, ad alta tecnologia, che aprono all’interno del reparto di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. L’inaugurazione è avvenuta stamani con il presidente Eugenio Giani, alla presenza della direzione aziendale e degli operatori sanitari.

I letti saranno gestiti dalla struttura organizzativa dipartimentale complessa (SODc) di Medicina Interna 4, diretta dal professor Alberto Moggi Pignone. Così, il numero totale dei posti di quella struttura salirà da 24 a 36 complessivi. I posti letto serviranno a supportare l'attività di ricovero ordinario in area medica dei pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso dell’Azienda Careggi, il Trauma Center Regionale, che rappresenta un punto di riferimento per tutta Toscana.

Si tratta, spiega una nota, molto spesso di pazienti anziani, con molte patologie croniche, definibili a tutti gli effetti come ‘pazienti fragili’, per i quali una corretta tempistica di ricovero e di presa in carico assistenziale può diventare determinante nel percorso di cura. Inoltre, questi posti letto sono completamente rimodulabili in postazioni di Terapia Intensiva e Sub-intensiva in caso di emergenze sanitarie, con opportune integrazioni di personale.

La visita odierna è stata per il presidente Giani anche un’occasione per andare al Padiglione 12 Deas, dove è localizzata la Radiodiagnostica di Emergenza Urgenza, diretta dal dottor Vittorio Miele. Lì di recente sono entrate in funzione due nuove Tac, per un investimento di un milione di euro.

“Careggi si rafforza - ha detto il presidente Giani - sia con questi nuovi 12 posti letto di medicina interna, connessi e polivalenti, sia per quanto riguarda la diagnostica, che viene ulteriormente potenziata in funzione di quella che è la domanda. L' AOU Careggi, con 10,5 milioni di prestazioni sanitarie offerte all'anno, è tra gli ospedali maggiori d' Italia e sempre più punto di riferimento per la nostra Toscana. Questi interventi coincidono con l'avvio delle iniziative per ricordare il centenario dalla data del ricovero del primo paziente a Careggi, che verrà celebrato nel corso del 2024. Come Regione siamo costantemente impegnati sulla tenuta e sul miglioramento del nostro Sistema Sanitario Regionale, in difesa della sanità pubblica e nel rispetto della nostra Costituzione”.

“Careggi - ha aggiunto il Dg Daniela Matarrese - aumenta i letti non solo a supporto del Pronto Soccorso ma, con tecnologie di monitoraggio e all’occorrenza di isolamento, abbiamo creato un reparto modulabile per le emergenze pandemiche e per pazienti in assistenza sub intensiva. A questo si aggiunge un ulteriore investimento di oltre un milione di euro, per il potenziamento della radiodiagnostica di emergenza al Trauma Center. Grazie al governo egionale Careggi continua a crescere, potenziando l’assistenza al servizio dell’Area Vasta Centro e di tutti i cittadini toscani”.