Careggi, posteggi a un euro al giorno "Il Pd dice no: resta il caro-sosta"

di Emanuele Baldi

Scintille di mezza estate in Palazzo Vecchio tra maggioranza e opposizione. All’ordine del giorno un ’grande classico’, il costo della sosta negli spazi gestiti da Firenze Parcheggi che, a detta del centrodestra, è "fuori controllo".

E lo è in particolare, secondo Jacopo Cellai e Alessandro Draghi di Fratelli d’Italia, in prossimità dell’ospedale di Careggi dove le persone lasciano l’auto in sosta "non certo per andare a divertirsi". Così i due esponenti del centrodestra hanno presentato una mozione durante la seduta congiunta delle commissioni controllo e ambiente e mobilità per chiedere di abbassare alla "cifra simbolica di un euro la sosta giornaliera" all’ospedale che attualmente prevede, dalla quarta ora di parcheggio, il pagamento di 4 euro.

"Ma il Pd ha risposto picche" dice arrabbiato Cellai sottolineando che la spiegazione offerta ai due esponenti di Fratelli d’Italiana – e cioè che "una simile tariffa trasformerebbe l’area in una sorta di parcheggio scambiatore", è "quantomeno paradossale". "Innanzitutto – premette Cellai – non siamo stati noi a prgettare il parcheggio vicino al capolinea del tram e poi ci sarebbero tanti modi per scongiurare questo scenario".

Spiega Cellai che ad esempio "basterebbe che l’ospedale rilasciasse un ticket in grado di certificare che l’automobilista ha lasciato l’auto per effettive necessità di salute, per accompagnare un malato o per stare con lui durante la giornata". In questo modo solo chi ha effettivamente bisogno dell’ospedale "pagherebbe la tariffa ridotta".

Nel dettaglio nell’atto, premettendo che "il parcheggio nei pressi degli ospedali è dovuto alla necessità di assistere i degenti" e che "in molti casi la presenza di chi assiste il degente può protrarsi per ore a e anche per giorni e giorni", Draghi e Cellai chiedevano a sindaco e giunta di "attivarsi per modificare la tariffa dei due ospedali (Pieraccini-Meyer e Careggi) fissandola a 1 euro ad ingresso, valido fino alla mezzanotte". Ma l’atto, come detto, è stato bocciato.

"Fa sorridere pensare che in passato il Pd aveva stabilito la gratuità totale della sosta all’ora del passo – conclude Cellai che nel documento aveva anche riportato esempi di parcheggi vicino a ospedali (come Arezzo dove si spende 1 euro al giorno e Siena dove ne servono 2,5) – Renzi in effetti tolse il pagamento ma Nardella lo reintrodusse spiegando che i soldi della sosta servivano per garantire il servizio di vigilanza".