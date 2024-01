Careggi, finita l’ispezione. Audizione del dg L'audit del ministero della Salute all'ospedale Careggi per il trattamento della disforia di genere nei bambini è terminato. Gli ispettori hanno richiesto le cartelle cliniche dei pazienti a campione per verificare l'uso del farmaco triptorelina. La relazione sarà presentata al ministro entro due settimane. La commissione sanità del consiglio regionale convocherà la direttrice generale di Careggi per discutere dei protocolli seguiti. L'obiettivo è tutelare i bambini e le loro famiglie con procedure corrette.