Career Tour con Unicoop. Iscrizioni entro il 27 aprile

In questo mese di marzo e nel prossimo aprile Unicoop Firenze organizza una nuova edizione dell’evento Career Tour dedicata ad incontrare candidate/i interessate/i ad intraprendere il percorso di allieva/o caporeparto all’interno dei punti vendita della catena. Per partecipare è necessario registrarsi entro il 27 aprile sul sito di Unicoop Firenze nella sezione Lavora con noi. In base all’esito del primo contatto telefonico, il candidato sarà invitato/a a prendere parte alla giornata di selezione che si svolgerà presso i punti vendita e assisterà ad un approfondimento sul percorso e sulle prospettive di crescita offerte. A seguire, prenderà parte ad una prova di gruppo, seguita da un colloquio individuale con i referenti dell’Ufficio Selezione.