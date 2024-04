Carburanti, stangata di primavera. In città il self sfiora i 2 euro al litro. La nostra mappa per risparmiare

I ponti lunghi del 25 aprile e del primo Maggio sono quasi alle porte, ma escursioni e gite fuori città in auto si pagheranno care. Secondo le associazioni dei consumatori sta per abbattersi sulle famiglie la temuta "stangata di primavera", con i prezzi della benzina che sono alti da sei mesi.

Il self service supera spesso i 1,9 euro al litro e per il servito, anche fuori dall’autostrada, non bastano 2 euro al litro. Sale anche il gasolio, mediamente a 1,81 euro al litro. Secondo i prezzi medi pubblicati ogni giorno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella regione la benzina self si paga oltre 1,9 euro, il gasolio self 1,8, il Gpl servito è a 0,7 euro e il metano servito 1,3 euro. Più cari i prezzi sulle autostrade: quasi 1,99 euro la benzina, il gasolio appena superiore a 1,9 euro. Ma questa è una media. La maglia nera per l’area fiorentina va all’impianto dell’area di servizio Chianti Est, dove sia la benzina che il gasolio, in modalità servito, costano più di 2,3 euro.

Dove trovare i prezzi più bassi a Firenze? La zona della città più economica per i carburanti si conferma ancora una volta quella di via Senese. Se si considerano i prezzi comunicati nella giornata di ieri, 8 aprile, dai distributori e pubblicati su carburanti.mise.gov.it, l’impianto con la benzina più economica è l’Esso delle Due Strade: 1,859 euro la verde fai da te, 1,769 euro il gasolio (sempre in modalità self). All’Esso del Galluzzo, il prezzo della benzina è leggermente superiore: 1,869 euro al litro. Stesso prezzo per la self verde alla Beyfin di via Senese. Si paga leggermente di più al Tamoil (1,879 euro) e all’Eni in località "I Rossi", sempre in via Senese, e alla Beyfin di via Pisana.

Sotto 1,9 euro il litro la benzina fai da te si trova anche al Tamoil di Cave di Monteripaldi e al Sarni Oil nell’area di servizio Firenze nord. Ma la tendenza è comunque quella al rialzo. Secondo Codacons Toscana, "il rally dei carburanti, con i prezzi alla pompa che continuano a salire senza sosta, porta oggi un pieno di benzina a costare oltre 7 euro in più da inizio anno".

In dettaglio, rispetto ai listini praticati nell’ultima settimana di dicembre 2023, oggi un litro di benzina in modalità self costa mediamente l’8,3% in più, mentre il gasolio, calcola l’associazione dei consumatori, è rincarato di circa il 5%. Il risultato? Per un pieno di benzina la spesa sale di 7,3 euro, che equivalgono a 176 euro annui in più ad automobilista ipotizzando due pieni al mese.

Secondo le stime dell’osservatorio nazionale Federconsumatori, il rincaro ci sarà, anche se più contenuto: solo in termini diretti, considerando i soliti due pieni di benzina da 50 litri al mese, un automobilista spenderà 72 euro in più l’anno.

Per quanto riguarda il diesel, considerando circa un pieno e mezzo da 50 litri al mese, il maggiore carico in termini diretti ammonterà a 81 euro annui. Ma a destare forte preoccupazione sono però soprattutto i rincari indiretti, "visto che nel nostro Paese - spiega Federconsumatori - le merci sono trasportate per circa l’84% su gomma" e, dunque, secondo i calcoli dell’associazione, alla stangata sulla benzina va aggiunta quella sui prodotti – tra cui anche quelli alimentari non a chilometro zero – che sfiorano gli 80 euro in più l’anno a famiglia.

Monica Pieraccini