Fiesole (Firenze), 15 dicembre 2019 - Scopre i ladri in casa e li mette in fuga, ma viene ferito all'addome. E' successo a un 60enne abitante in via Faentina, nella frazione Pian di Mugnone del comune di Fiesole. Dopo essersi recato nel locale lavanderia sul terrazzo della sua abitazione, posta al piano terra, l'uomo si è trovato di fronte due soggetti verosimilmente stranieri.

Nella circostanza, nel tentativo di guadagnare la fuga, uno deii malviventi, impugnando un piccolo oggetto a punta (si esclude che si tratti di un coltello, verosimilmente un cacciavite) ha colpito il proprietario all'addome, provocandogli una lieve ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le indagini sono in corso.