Firenze, 28 maggio 2020 - È scattata all'alba un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di sei indagati dediti a furti in abitazione, i cui proventi erano reinvestiti nell’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Pontassieve stanno eseguendo sei provvedimenti cautelari (cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e un divieto di dimora nella provincia di Firenze) firmati dal giudice per le indagini preliminari di Firenze e alcune perquisizioni personali e domiciliari nelle province di Firenze, Arezzo e Prato.



Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di un sodalizio composto da albanesi dedito a furti in abitazione nella provincia di Firenze (dieci in tutto quelli scoperti), il cui ricavato era reinvestito nell’acquisto di quantitativi di stupefacenti (cocaina e marijuana). Nel corso dell’attività sequestrate 5 pistole e circa 1 kg di cocaina.



