Cappellina della Bruna. Progetto di restauro

Il Comune di Vicchio ha approvato il progetto esecutivo per il restauro della "Cappellina della Bruna" e dei suoi affreschi, nelle campagne di Vespignano.

Si tratta di un intervento dal costo totale di 21 mila euro, dei quali 15 mila finanziati con un contributo della Fondazione Cassa di risparmio.

Il progetto prevede, all’interno, il restauro dell’affresco dell’altare e il recupero delle pareti, che presentavano a loro volta delle decorazioni. Mentre all’esterno verrà posto in opera il rifacimento degli intonaci.

"Lo scopo del progetto – si legge nella relazione tecnica – ha come obiettivo il recupero e la fruizione del sito; insieme al Sentiero dei pittori ed al Sentiero del Ponte di Cimabue, la Via Santa che dalla Casa di Giotto conduce alla Cappellina della Bruna e consente una straordinaria visione del paesaggio mugellano".

Oltre all’intervento diretto sul piccolo edificio, l’ipotesi progettuale prevede anche, svolti in economia dal Comune di Vicchio, lavori di sistemazione della strada di accesso, e la realizzazione, tramite cartellonistica, di un percorso che conduce al piccolo edificio religioso, così che possa essere più facilmente raggiunto da tutti.

"Il progetto di recupero e restauro della cappellina – afferma il sindaco di Vicchio, Francesco Tagliaferri – si inserisce in un programma più ampio di valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica di questa parte del territorio vicchiese, importante per la presenza del Museo Casa di Giotto e del Castellotto. E anche per questo abbiamo progetti e investimenti in valorizzazione culturale".

