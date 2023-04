Cappelle medicee Nuove aperture per il museo

Il Museo delle Cappelle Medicee, straordinario mausoleo e testimone della storia di Firenze, parte integrante del gruppo Musei del Bargello, è sempre più accessibile: dalla metà del mese di aprile si moltiplicano le occasioni di visita, grazie a orari ampliati e aperture straordinarie e serali, organizzate in collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana.

Per permettere ai visitatori di ammirare la Sagrestia Nuova di Michelangelo, la Cappella dei Principi e poi la cripta dove riposano i granduchi della famiglia Medici e i loro familiari, questo luogo straordinario sarà aperto tutte le domeniche, dal 16 aprile al 7 gennaio con orario 8,15-19 (ovvero cinque ore in più dell’orario consueto). Inoltre il Museo sarà aperto durante queste festività: il 25 aprile (8,15-13,50, ingresso gratuito), il 2 giugno (8,15-23), il 24 giugno (8,15-23), il 15 agosto (8,15-13,50 e 19-23) e il giorno di Santo Stefano (8,15-19).

Ma non è tutto – in risposta al trend positivo del weekend di Pasqua - in calendario sono state aggiunte altre date: aperto straordinariamente al pubblico i martedì 23, 30 maggio e 6 giugno (13,15-18,50) e 13 giugno (8,15-13,50). Sabato 13 maggio e giovedì 10 agosto, giorno in cui si festeggia San Lorenzo, l’orario sarà prolungato fino alle 23 mentre il 5 gennaio 2024 fino alle 22.

