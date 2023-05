Capolavori all’asta da Gonnelli per la Lilt

Gonnelli Casa d’Aste di via Fra’ Giovanni Angelico è orgogliosa di presentare venerdì 26, a partire dalle 18, una sessione di vendita, il cui intero ricavato sarà donato alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori; la Lilt è l’unico ente pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal ministero della Salute e che opera senza fine di lucro. La Lega si occupa sia della prevenzione a vari livelli che della ricerca scientifica.

Le opere all’incanto sono venti, bellissime, tecniche miste su fotografia di Claudia Hendel e Licia Papini. Claudia Hendel si è dedicata a una ricerca artistica con smalti e acidi su ottone, combinati all’utilizzo della luce di Wood; in seguito sperimenta altri supporti, come la tela e il legno. La ricerca sulla luce continua con l’esplorazione del colore e delle sue trasparenze. Di lei hanno scritto Agostino Bonalumi, Giuseppe Chiari, Lara-Vinca Masini, Eugenio Miccini, Gianni Pozzi, Giuliano Serafini e Ingeborg Toth. Invece, Licia Papini è stata per oltre quarant’anni fotografa professionista e ha ricoperto ruoli di rilievo in associazioni professionali del suo settore, quali presidente del Fiof, e dell’Artigianato in generale, quali dirigente del Cna di Firenze.

Claudia Hendel e Licia Papini hanno sublimato le loro ricerche artistiche con due progetti di collaborazione, Aquae del 2007 e Meditation Garden del 2011, nei quali uniscono la tecnica pittorica a quella fotografica e partendo da due mondi distinti hanno avuto un percorso convergente guidato dalla stessa ispirazione: la ricerca sulla luce.