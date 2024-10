Capogruppo di Italia Viva

"Non ho partecipato al voto. Ma ho presentato ufficialmente alcuni emendamenti accolti sia da commissione che dall’assessore Giorgio". Sono le parole di Francesco Casini di Italia Viva che snocciola le sue richieste: "Per prima cosa il confronto anche con le associazioni di categorie", poi per Casini è necessario "legare il provvedimento con un potenziamento Tpl e del sistema di parcheggi". "Accompagnamo il provvedimento – dice – con quello che credo sia al momento la priorità su cui lavorare: la costruzione di un piano della logistica sostenibile che comprenda tra gli altri aspetti anche una migliore gestione ed orari per la consegna corrieri cosiddetta dell’ultimo miglio (Amazon)

Con questo passaggio e accolto si può adesso dare l’ok in aula in sede di Consiglio".