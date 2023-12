Capodanno a Firenze: divieto di botti, petardi e contenitori in vetro

Firenze, 29 dicembre 2023 – Stop ai botti e al vetro in strada. Sono le principali misure disposte dal Comune di Firenze in vista del Capodanno. Nel dettaglio, si spiega da Palazzo Vecchio, è stata firmata l'ordinanza per vietare, dalle 19 del 31 dicembre fino alle 7 del mattino successivo, la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. Sempre per Capodanno, il Comune ha disposto nei luoghi pubblici e accessibili al pubblico dell'area Unesco il divieto di vendere o di somministrare per asporto bevande in bicchieri o altri contenitori di vetro. Come per gli altri anni stop inoltre ai botti e ai petardi in tutto il territorio comunale: per chi viola il divieto prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro, previsto inoltre il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

«La notte di San Silvestro saranno tante le occasioni pubbliche di musica e spettacolo, grazie al Capodanno diffuso che abbiamo organizzato nelle sei piazze della città - afferma il sindaco Nardella -. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti sia per tutelare la nostra sicurezza che per proteggere gli animali».

«Come è stato deciso in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura - sottolinea l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese - nella notte di Capodanno saranno potenziati i controlli delle forze dell'ordine e anche le pattuglie della polizia municipale».

Per quanto riguarda la mobilità la ztl sarà attivata alle 18.30 del 31 dicembre e fino alle 8 del 1 gennaio, ci sarà poi un servizio della tramvia non stop e quello straordinario di tpl su gomma con le linee 6, 11, 14, 17 e 23 che saranno attive fino alle 2.30 del 1 gennaio. Ordinanze anti botti anche a Livorno, Siena (in piazza del Campo e vie limitrofe), Montelupo Fiorentino (Firenze), Massarosa (Lucca), San Gimignano ( Siena), Castiglione della Pescaia (Grosseto, le limitazioni sono per i luoghi affollati). Il Comune di San Miniato (Pisa) fa appello al «buon senso» dei cittadini, quello di Bagno a Ripoli «invita a tutelare le persone più fragili». A San Giuliano Terme (Pisa) si chiede di «non causare esplosioni, anche a tutela degli animali».