"Capiamo l'emergenza a Dicomano ma serve più rispetto per chi usa il treno"

"Nuovi disagi e ritardi sulle linee ferroviarie da sommare ai prevedibili problemi verso Dicomano-Mugello dovuti al caos ed alla paura post scossa terremoto". A denunciarli sono il segretario provinciale Lega Federico Bussolin e Giampaolo Giannelli, consigliere comunale Lega a Dicomano. "Quello che ha preoccupato - dicono i due esponenti del centrodestra - è stata la cattiva gestione dell’emergenza perchè la situazione rimane complicata per chi intende tornare a casa. La rabbia si è diffusa sui social da parte dei pendolari, per una situazione di estremo disagio che si è protratta fino a tarda sera su linee che niente avevano a che fare con l’epicentro sismico. Molti si sono lamentati delle poche informazioni fornite a bordo dei treni cosa che ha lasciato molti perplessi. Nessuno vuole negare il momento particolare vissuto da tutta la Provincia di Firenze - concludono Bussolin e Giannelli , ma occorre dare certezze in determinati momenti alla popolazione in viaggio".

L.B.