Caos treni, l’incontro assessori-comitato

Pendolari del Valdarno chiamati a raccolta il 12 gennaio: alle 21 in sala consiliare di Figline ci sarà un’assemblea pubblica in cui potranno raccontare i loro disagi ai referenti dei Comuni di Figline e Incisa, Reggello e Rignano, nonché al comitato pendolari Valdarno direttissima. L’incontro serve proprio per registrare i problemi dalle voci di chi ogni giorno prende il treno per lavoro o studio: i loro racconti saranno portati poi al tavolo tecnico tra i tre Comuni, Regione Toscana, RFI e Trenitalia previsto entro questo mese. Non solo critiche: i partecipanti potranno anche suggerire le loro soluzioni per il servizio su rotaia. Intanto dalla scorsa settimana è possibile richiedere i rimborsi almeno per i disagi subiti nel mese di novembre: la linea Firenze-Arezzo-Chiusi ha riportato un indice di affidabilità inferiore al 97,75%, soglia sotto la quale scatta l’indennizzo per gli abbonamenti mensili e annuali. I rimborsi vanno chiesti online. "Gli indennizzi sono la dimostrazione delle criticità e delle nostre rimostranze – commentano gli assessori ai trasporti dei tre Comuni Elena Cencetti, Adele Bartolini (foto) e Silvia Meli –. Ma restano una magra consolazione insufficiente a risarcire i nostri pendolari per i gravi disagi subiti ogni giorno".

Manuela Plastina