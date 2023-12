Caos treni. Giani bacchetta. Trenitalia

Stavolta si arrabbiano anche il presidente della Regione Giani e l’assessore ai trasporti Baccelli. Lo fanno dopo le denunce dei pendolari mugellani che sia sulla Faentina che sulla Borgo San Lorenzo – Pontassieve continuamente raccontano di ritardi, e disservizi. Così i vertici regionali esortano Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia a intervenire: "Cosa succede sulla linea ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo – chiedono Giani e Baccelli - Gli utenti e i pendolari lamentano un servizio compromesso da ritardi e cancellazioni, che hanno iripercussioni sulla vita dei cittadini". Presidente e assessore continuano: "Siamo vicini agli utenti della linea, che segnalano quotidianamente al Numero Verde del TPL e ai nostri canali disagi crescenti e una comunicazione raramente ben comprensibile. Per questa ragione esortiamo i gestori a compiere sforzi ancora maggiori per assicurare al più presto gli standard di qualità che i cittadini toscani meritano. Anche se gli episodi che vanno verificandosi e che hanno determinato i disservizi possono avere cause molteplici, il risultato è uno solo: l’inaccettabile decadimento del servizio in una tratta cruciale come quella tra Firenze e Borgo San Lorenzo." Per questo è stata convocata dall’assessore Baccelli una Cabina di Regia con i gestori, che si terrà il prossimo 11 dicembre. Sarà richiesto di apportare i necessari correttivi alle soluzioni organizzative ed efficientare la comunicazione a bordo, in stazione e in app con messaggi puntuali, chiari ed esaustivi. "Fintanto che tali criticità non saranno risolte, Regione Toscana vigilerà sull’efficienza del servizio, pronta ad applicare immediatamente le penali previste nel contratto di servizio qualora i danni a carico di migliaia di utenti e pendolari persistano."

Paolo Guidotti