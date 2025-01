Caos traffico: "Il sindaco si prenda le sue colpe"

Continuano a creare disagi, code e polemiche i lavori sulla conduttura idrica all’altezza del ponte di Matassino. Dureranno fino al 24 gennaio, con cantiere istituito dalla Città Metropolitana. Il sindaco di Figline e Incisa Valerio Pianigiani ha chiesto un incontro urgente alla Metrocittà: "C’è bisogno di un miglior coordinamento tra le necessità del territorio e quelle dell’ente metropolitano": ha detto.

Ma per i consiglieri di opposizione, le sue parole sono solo un "rimpallo di responsabilità". Per i consiglieri di Alleanza Civica, capitanati da Silvio Pittori (nella foto), "scaricare la colpa del caos generale alla Città metropolitana serve a dissimulare l’assenza di peso specifico della nostra amministrazione a trazione Pd nel contesto provinciale e regionale. Da anni sindaco e giunta sono costretti a rincorrere le decisioni già prese, nonostante Metrocittà e Regione siano del medesimo colore politico. Invece di cambiare le sorti rispetto ai suoi predecessori, come qualcuno sperava, rimane la soccombenza politico-amministrativa della nostra amministrazione comunale con i disastrosi effetti a danno dei cittadini".

Anche Enrico Venturi (FDI) critica il sindaco: "Perché invece di chiedere adesso un incontro urgente alla Città Metropolitana per limitare i danni, non lo ha fatto prima dell’inizio dei lavori, visto che l’atto è datato 14 gennaio? Perché non ha avvisato i cittadini? Si sveglia ormai a cose già fatte, senza pesare politicamente". Si augura "un veloce cambio di passo di fronte alle annose sfide che ci aspettano ovvero quella della ristrutturazione dell’attuale ponte e della realizzazione del secondo".