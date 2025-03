Caos sulla Bolognese. Code e disagi per lavori. Si attivano i movieri

Tempi duri, per i pendolari mugellani. Se le peripezie sui treni della Faentina sono note e ricorrenti, anche quelli che fanno la spola tra Mugello e Firenze con auto o bus, non se la passano benissimo. Ieri le cose sono andate un po’ meglio, ma lunedì viaggiare sulla Bolognese è stato un incubo: E-distribuzione ha affidato lavori per l’interramento dell’elettrodotto, ma la ditta incaricata non aveva i movieri, per la regolazione del traffico, pur previsti dall’ordinanza Anas e questo ha causato lunghissime code sia sulla Bolognese che sulla Sp 102 della Lupaia, con ritardi superiori alla mezz’ora per gli autobus. Ieri si è corso ai ripari, e la polizia municipale di Vaglia, per limitare i disagi, ha imposto la presenza obbligatoria dei movieri fin dalle 7, e la riduzione dell’estensione del cantiere, per ridurre i tempi di attesa. Per la Bolognese il cantiere e i disagi dovrebbero durare pochi giorni, mentre sulla Faentina i tre semafori "provvisori" e le lunghe attese sono una brutta abitudine che dura ormai da anni.