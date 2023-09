Caos sosta al Viola Park: Forza Italia all'attacco - "Occorre il parcheggio" a Bagno a Ripoli

"I sindaci di Firenze e Bagno a Ripoli mantengano le promesse fatte alla Fiorentina e a Commisso. Su questo territorio ha speso oltre 110 milioni: merita il rispetto delle promesse fatte". Massimo Laschi (foto), coordinatore comunale di Forza Italia, e l’ex consigliere comunale del partito Massimo Mari tornano sul problema parcheggi dopo un sopralluogo al Viola Park. "Lo spazio per le auto, fondamentale per una struttura del genere, doveva essere pronto in tre anni. Non è stato fatto e non vi è traccia del parcheggio promesso, con i relativi problemi causati dalle auto in doppia fila su via di Rosano. Commisso ha bisogno di amministratori validi che diano risposte veloci e giuste".