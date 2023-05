Firenze. Caos nell’ex albergo occupato: donna buttata dal secondo piano

Ex albergo Astor in via Maragliano, i vigili del fuoco

Firenze, 28 maggio 2023 – Rissa all’ex hotel Astor occupato da abusivi in via Maragliano angolo via Boccherini tra vecchi e nuovi occupanti. Una donna che gridava aiuto – secondo voci che si rincorrono ma al momento non confermate – sarebbe stata scaraventata dal secondo piano e sarebbe ferita. Sul posto quattro volanti della polizia e tre ambulanze. Il quartiere è di nuovo sotto assedio. Sono arrivati i vigili del fuoco. Con l'autoscala cercano di entrare nella struttura dall'alto. Via Maragliano è bloccata dai vigili all'altezza di via Veracini. Alla fine di marzo c’era stata un’altra rissa nella stessa struttura.