Cantucci e vinsanto nella collezione numismatica della Repubblica Italiana

Firenze, 28 luglio 2024 - La Regione Toscana protagonista della serie "Cultura enogastronomica italiana - Vinsanto e Cantucci - Toscana". La moneta, emessa dal ministero dell`Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, celebra la ricca tradizione enogastronomica della Toscana, in particolare due dei suoi prodotti tipici: il Vinsanto e i Cantucci. Inoltre, le maestose architetture della Cupola del Brunelleschi, del campanile di Giotto e della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio si fondono armoniosamente con il suggestivo paesaggio delle colline senesi. Creata dall'artista incisore Marta Bonifacio e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, la moneta in cupronichel ha un valore nominale di 5 euro è in versione fior di conio con una tiratura di 7.000 pezzi. "Un modo per valorizzare il mondo ricco di storia, di prodotti enogastronomici e di paesaggi diversi che la Toscana esprime e che ben rappresentano l'Italia nel mondo - ha detto il presidente Giani - Questa moneta è un concentrato di toscanità per questo ringrazio la Zecca dello Stato per l'iniziativa, l'artista incisore e tutte le maestranze che l'hanno realizzata. La moneta sarà presentata in Toscana con un evento apposito che si terrà nel mese di settembre". La nuova moneta da 5 euro sarà disponibile per il pubblico in edizione limitata, rappresentando un pezzo unico che unisce l'arte della numismatica con la tradizione enogastronomica italiana. La moneta ha in primo piano, i tipici cantucci e il Vinsanto toscani e sullo sfondo tarsie in marmo bicromatiche, tipiche del romanico toscano, che delimitano una finestra, con decori ispirati alla facciata dell`Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze, da cui si scorge la Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze, il Campanile di Giotto e la Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. A sinistra, in verticale, le scritte "Toscana" e "Repubblica"; in alto, "Italiana"; in esergo, la firma dell'autore M. Bonifacio. Sul rovescio riporta in primo piano il caratteristico paesaggio delle colline.senesi e sullo sfondo distese di vigneti, coronati da cipressi, e il litorale toscano sul mar Tirreno. In alto, al centro, il cavallo alato Pegaso, inserito in uno scudo sannitico, simbolo della Regione Toscana. Ad arco, in alto, la scritta "Sapori d'Italia" e al centro, in basso, il valore "5 euro", mentre a destra, "R", identificativo della Zecca di Roma e a sinistra "2024", anno di emissione. Maurizio Costanzo