Nuova condotta dell’acquedotto in viale Europa, cantieri fino a giugno. La mappa dei divieti

Firenze, 16 aprile 2025 – Partono il 17 aprile i lavori per la posa di una nuova condotta dell’acquedotto in viale Europa. Un intervento che interesserà questa importante arteria di traffico, cittadino e non solo, per potenziare e rinnovare il collegamento tra l’impianto di potabilizzazione dell’Anconella e l’impianto La Lama e quindi rendere ancora più efficiente il servizio sul Comune di Bagno a Ripoli e sui Comuni del Chianti. Due le ordinanze del Comune: la prima riguarda viale Europa e ha scadenza il 15 giugno 2025, la seconda interessa viuzzo del Pozzetto ed ha scadenza 28 aprile 2025.

Effetti sulla viabilità

Fase 1

Viale Europa: (dall’intersezione con la rampa di accesso a via Marco Polo per circa 80 metri in direzione via Cimitero del Pino, direttrice ingresso in città), restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra con direzione da via Cimitero del Pino a via Marco Polo); divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici dispari; limite massimo di velocità di 30 km/h;

Viale Europa: (in corrispondenza del varco di uscita dalla stazione di servizio alla re-immissione sulla viabilità principale di viale Europa) istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica destra/sinistra a fasi alterne e successive); limite massimo di velocità di 30 km/h;

Viale Europa: (dall’intersezione via Cimitero del Pino all’intersezione con via Marco Polo) divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato dall’intervento; divieto di transito ai velocipedi con chiusura del tratto interessato di pista ciclabile;

Fase 2

Viale Europa: (da 80 metri dopo la rampa di accesso a via Marco Polo per 80 metri in direzione via Cimitero del Pino, direttrice ingresso in città) istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra, direzione da via Cimitero del Pino a via Marco Polo); divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici dispari; limite massimo di velocità di 30 km/h; restringimento attraversamento pedonale esistente;

Viale Europa: (corrispondenza varco di accesso alla stazione di servizio dalla viabilità principale di viale Europa) istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica destra/sinistra a fasi alterne e successive); limite massimo di velocità di 30 km/h;

Viale Europa: (dall’intersezione via Cimitero del Pino all’intersezione con via Marco Polo) divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato dall’intervento; divieto di transito ai velocipedi con chiusura del tratto interessato di pista ciclabile;

Fase 3

Viale Europa: (dall’intersezione via Cimitero del Pino per 80 metri direzione via Marco Polo), restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra con direzione da via Cimitero del Pino a via Marco Polo); divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici dispari; limite massimo di velocità di 30 km/h;

Viale Europa: (in corrispondenza del varco di uscita/ingresso alla viabilità interna, lato civico 223, dalla viabilità principale di viale Europa) istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica destra/sinistra a fasi alterne e successive); limite massimo di velocità di 30 km/h;

Viale Europa: (varco accesso/uscita alla viabilità interna lato civico 221-223), istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica destra/sinistra a fasi alterne e successive); limite massimo di velocità di 30 km/h;

Viale Europa: (dall’intersezione via Cimitero del Pino all’intersezione con via Marco Polo) divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato dall’intervento; divieto di transito ai velocipedi con chiusura del tratto interessato di pista ciclabile;

Viuzzo del Pozzetto: (da intersezione via di San Piero in Palco all’intersezione viale Europa), strada interrotta all’altezza del cantiere; divieto di transito a tutti i veicoli (esclusi mezzi di soccorso, Polizia e diretti ed in uscita dai passi carrabili); divieto di sosta con rimozione forzata, entrambi i lati; limite massimo di velocità di 30 km/h.