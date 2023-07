Cantieri show Operazione S. Marco Binari e scambi calati con l’autogru

Sarà un cantiere spettacolare. Se il caldo darà tregua, una manna per gli umarell. Siamo ormai prossimi alla posa degli scambi tramviari. In piazza San Marco ne sono previsti due, nelle aree di intersezione tra la piazza con via degli Arazzieri e con via Cesare Battisti. Gli scambi servono perché la linea vacs (la variante alternativa al centro storico), che arriva su unico binario da via Cavour per proseguire dopo la piazza in via La Pira - La Marmora, in piazza, alla fermata, avrà un doppio binario che servirà per ragioni di servizio (per esempio se c’è un guasto o se un binario è già occupato). Dunque ci dovrà essere la possibilità di azionare lo scambio.

Gli scambi

Gli scambi, lunghi 11-12 metri, sono stati realizzati in cemento prefabbricato e verranno trasportati in cantiere e montati calandoli dall’alto con l’ausilio di un’autogrù .

I lavori di montaggio del primo scambio, quello di via degli Arazzieri, inizieranno giovedì e dureranno un giorno, poi con le opere necessarie per la posa dei binari servirà circa una settimana.

Il montaggio

Lo scambio è composto da otto pezzi prefabbricati in cemento delle dimensioni di due metri per uno e mezzo circa, per uno spessore di 30 centimetri.

Nella piazza dove verranno montati i pezzi è già stato predisposto l’alloggiamento: la ditta che realizza le opere civili ha già eseguito il getto in calcestruzzo su cui poi verrà poggiato un materassino per attenuare le vibrazioni e un altro getto di alloggio di dieci centimetri.

L’operazione

I pezzi saranno posizionati circa venti centimetri sotto la pavimentazione della piazza, avranno delle piastre per ancorare i binari. Il montaggio dovrebbe concludersi in un giorno, poi nei giorni successivi sarà effettuato il posizionamento a livello da parte del topografo per completare i getti e posare i binari. Tutta l’operazione compreso il montaggio dei binari durerà una settimana.

Via Battisti

Le operazioni di montaggio dello scambio lato via Battisti inizieranno invece intorno al 10 agosto. E seguiranno lo stesso identico iter.

Il punto sui lavori

Nella zona del Parterre si sta procedendo a completare la trave di coronamento dei micropali, la cui realizzazione è già stata terminata, che sono propedeutici allo scavo della sottostazione elettrica. Sul viale Lavagnini, invece, all’altezza di piazza Libertà, stanno per arrivare i primi binari curvi al vanadio, una composizione chimica particolare che ha permesso di ottenere un raggio di curvatura importante: sono stati fatti in stabilimento, quindi saranno portati in cantiere e a breve installati dopo aver completato le opere civili, che in questo caso consistono nella realizzazione di una prima soletta a protezione del doppio materassino di un centimetro e mezzo. Si tratta del primo tratto di binari in curva realizzati in questa linea.

Viale Don Minzoni

In viale Don Minzoni i lavori si sono spostati dal lato dei numeri civici pari, per completare la sistemazione urbanistica, invece la parte dei numeri dispari è stata riaperta a uso pubblico. Sono state realizzate le sistemazioni urbanistiche utilizzando le aiuole in corten.

Via Cavour

In via Cavour, tra via Salvestrina e piazza San Marco, è stata completata la sede tramviaria. In quella zona, data la vicinanza agli edifici, e dati i possibili disagi dovuti alle sollecitazioni del terreno, è stato progettato un livello di armamento di tipo 3, che ha degli accorgimenti particolari, con un doppio materassino per assorbire le vibrazioni di 2 centrimetri e la soletta di altezza e armatura diversa.

