Cantieri a Firenze, nuovi lavori in strada: ecco gli interventi previsti

Firenze, 15 luglio 2023 – Nuovo asfalto in via del Ponte Rosso, ma anche lavori alla rete idrica in via Spinucci, via Benedetto Marcello, via delle Campora, via Incontri, via di Ripoli e via del Chiuso. E ancora l’ispezione di un tombino in piazza Nazario Sauro. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda l’asfaltatura di via del Ponte Rosso, l’intervento verrà effettuato in orario notturno (22-6) da mercoledì 19 a sabato 22 luglio con restringimento di carreggiata e sarà articolato in due fasi. Nella prima sarà interessata la corsia lato Parterre con anche la chiusura della corsia di immissione da via Mafalda di Savoia su via del Ponte Rosso. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Mafalda di Savoia e diretti in piazza della Libertà: viale Milton-via Poliziano-via Lorenzo il Magnifico-piazza della Libertà. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Mafalda di Savoia e diretti in via del Ponte Rosso: viale Milton-ponte provvisorio-via XX Settembre-Ponte Rosso-via del Ponte Rosso. Nella seconda fase i lavori si sposteranno sul lato opposto della strada con soli restringimenti. Nelle due fasi previsti divieti di sosta su via del Ponte Rosso.

Ecco gli altri principali interventi

Via Spinucci-via delle Montalve: inizierà lunedì 17 luglio la sostituzione di un tratto della rete idrica e relativi allacciamenti. Fino al 18 agosto in via Spinucci sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico da via delle Panche verso via delle Montalve. Via delle Montalve sarà invece chiusa tra via Spinucci e via delle Panche. Viabilità alternativa per via delle Panche: via delle Montalve-via del Chiuso dei Pazzi-via Caldieri-via Vezzani-via Spinucci.

Via Benedetto Marcello: prosegue la realizzazione della nuova rete idrica. Da domani 16 luglio in via Benedetto Marcello scatteranno un divieto di transito (tratto tra il numero civico 27R e via Cristofori) e un restringimento (tratto compreso tra i numeri civici 43 e 27R). Restringimenti anche in via Rossini.

Via delle Campora: da lunedì17 luglio prenderanno il via i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 4 agosto la circolazione sarà interrotta da via Sant’Ilario a Colombaia e via di Santa Maria a Marignolle. In via Sant’Ilario a Colombaia scatterà un senso unico da via delle Campora verso via Senese. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via delle Campora (lato via Senese) e diretti lato via Santa Maria a Marignolle: via Sant’Ilario a Colombaia-via Senese-piazzale di Porta Romana-via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle.

Via di Ripoli: ancora un nuovo allaccio alla rete idrica con chiusura della strada tra via Accolti e via Caponsacchi. Il provvedimento sarà in vigore dal 17 al 21 luglio.

Via Incontri: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio all’acquedotto. Da martedì 18 luglio sarà istituito un restringimento di carreggiata da via di Careggi a via della Pietra con senso unico verso quest’ultima strada. Nel tratto tra viuzzo dei Bartolommei e via della Pietra sarà in vigore un divieto di accesso per i veicoli provenienti da via Bartolommei. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da largo Palagi-via del Pergolino (diretti in via di Careggi) da via Pieraccini-via Cosimo il Vecchio.

Via Magenta: per smontaggio e rimozione di una gru da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra via Solferino e Corso Italia mentre il tratto a cavallo di via Solferino diventerà a senso unico verso via Montebello (orario 9-19).

Via di Corbignano: lunedì 17 e martedì 18 luglio dalle 9 alle 18 è in programma il montaggio di un ponteggio sospeso. La direttrice composta da via Corbignano (tra via di Vincigliata e via Desiderio da Settignano) e via Desiderio da Settignano (tra via di Corbignano e via del Fossataccio) sarà chiusa. Percorso alternativo: via D’Annunzio-piazza Niccolò Tommaseo-via di San Romano-via Desiderio da Settignano.

Via San Felice a Ema: per la realizzazione di una infrastruttura stradale da lunedì 17 luglio sarà chiusa la corsia di immissione con direzione da via Silvani a viale del Poggio Imperiale. Previsto un senso unico alternato.

Via dell’Anguillara: per trasloco lunedì 17 luglio in orario 9-19 la strada sarà chiusa tra via dei Bentaccordi a via Filippina. Percorso alternativo per via dell’Anguillara: via dei Lavatoi-via della Vigna Vecchia-via dell’Acqua-via dell’Anguillara. Per istituire questa viabilità è stata disposta una serie di provvedimenti: senso unico in via Torta (da via dell’Anguillara verso via della Burella), via della Vigna Vecchia (da via dell’Isola delle Stinche verso piazza San Firenze).

Via Toscanella: per lavori alla facciata con piattaforma aerea da martedì 18 a giovedì 20 luglio (orario 9-19) la circolazione sarà interrotta da Borgo San Iacopo a via dello Sprone.

Via Orsanmichele-via dei Lamberti: ancora un intervento edile con piattaforma con provvedimenti notturni. Martedì 18 luglio da mezzanotte alle 6 via Orsanmichele sarà chiusa tra via del Calzaiuoli a Calimala; mercoledì 19 luglio sempre in orario 00-06 scatterà la chiusura di via dei Lamberti tra via dell’Arte della Lana e Calimala.

Via Pietrapiana: martedì 18 e mercoledì 19 luglio è in programma il montaggio di una gru edile. Il tratto da via Verdi a via dei Pepi sarà chiuso con viabilità alternativa per via Martiri del Popolo da via Fiesolana-via di Mezzo-via dei Pepi.

Piazza Nazario Sauro: martedì 18 luglio sarà effettuata l’ispezione di un tombino sul lato verso via dei Serragli. Da mezzanotte alle 6 la piazza sarà chiusa da lungarno Guicciardini a Borgo San Frediano. Previsto anche un restringimento in Borgo San Frediano. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Guicciardini e diretti in via dei Serragli: lungarno Guicciardini-lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano.

Via del Chiuso: mercoledì 19 luglio sarà istituito un divieto di transito nel tratto via di Castelnuovo-viuzzo del Chiuso per i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Termine previsto 25 luglio. Percorso alternativo da viuzzo del Chiuso: via del Chiuso (per via di Mantignano)-via di Mantignano-via di Ugnano-via di Castelnuovo. Itinerario alternativo da via di Castelnuovo (per via di Ugnano)-via di Ugnano-viuzzo del Chiuso.

Via di Santo Spirito: ancora un trasloco con chiusura giovedì 20 luglio (orario 9-18) del tratto da via dei Coverelli a via del Presto di San Martino. Via del Presto di San Martino da via dei Coverelli a via di Santo Spirito diventerà a senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo per i veicoli in via di Santo Spirito provenienti da via Maffia: via dei Coverelli-via del Presto di San Martino-via di Santo Spirito. Percorso alternativo per i veicoli provenienti lato lungarno Guicciardini: via dei Geppi-via Santo Spirito-via dei Coverelli-via del Presto di San Martino-via Santo Spirito.

Via dei Conciatori: anche in questo caso si tratta di un trasloco. Giovedì 20 e venerdì 21 luglio (orario 9-21) circolazione interrotta tra via delle Conce e via delle Casine. Percorso alternativo per via delle Casine: via delle Conce-via di San Giuseppe.

Via Reginaldo Giuliani: per un intervento con piattaforma aerea venerdì 21 luglio da mezzanotte e mezzo alle 5 sarà interrotta la circolazione sulla direttrice via dello Steccuto (da via Reginaldo Giuliani a via Fantoni)-via Fantoni (da via dello Steccuto a via dei Panciatichi)-via dei Panciatichi (tra via Fantoni e via Reginaldo Giuliani). Chiuse anche via Reginaldo Giuliani (da via Nello Carrara e piazza Dalmazia) e via delle Panche (tra via Santo Stefano in Pane e via Reginaldo Giuliani). Viabilità alternativa per i mezzi inferiori alle 7,5 tonnellate: via di Santo Stefano in Pane-via Cesalpino-piazza Dalmazia (diramazione lato fiume Terzolle). Viabilità alternativa per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate: via Nello Carrara.

Via del Chiesino: per lavori edili venerdì 21 luglio sarà istituito un divieto di transito tra via Pisana e via Bronzino. Percorso alternativo: via di Monticelli-via Bronzino-via del Chiesino. Il provvedimento sarà vigore fino all’11 agosto.

Via dell’Oriuolo: per movimentazione di macchinari sanato 22 luglio (orario 9-18) sarà chiuso il tratto da via Sant’Egidio a via Folco Portinari. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Verdi e diretti in piazza del Duomo: via Sant’Egidio-via Portinari-via dell’Oriuolo. Per istituire questa viabilità saranno modificati i sensi unici in via Portinari e via dell’Oriuolo.