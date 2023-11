Cantieri fermi da 18 mesi, Fratelli d’Italia all’attacco

"Quello che l’amministrazione ha permesso a San Giusto è solo follia". Fratelli d’Italia Scandicci entra a gamba tesa nella situazione di San Giusto, con i cantieri fermi da 18 mesi e i cittadini imbufaliti per i disagi. In una nota, il coordinatore cittadino Kinshore Bombaci e il segretario provinciale Claudio Gemelli, criticano pesantemente l’atteggiamento dell’amministrazione comunale. "Prende atto con sconcerto – dicono i due – del persistere della situazione di grave disagio nella frazione di San Giusto laddove la piazza centrale è ancora completamente bloccata a causa di cantieri fermi da ormai troppo tempo. Ci sono transenne evidentemente fuori misura che rendono difficoltoso il transito e le manovre degli automobilisti, il parcheggio è colmo di detriti che evidentemente ancora non sono stati smaltiti e l’area giace nel più completo abbandono e degrado. Sarebbe fondamentale un gesto concreto almeno di interlocuzione nei confronti dei residenti e dei commercianti al di là degli incontri di facciata, affinché San Giusto non venga considerato un quartiere di serie B rispetto al centro". Fratelli d’Italia punta a sollecitare le istituzioni a fare quanto di competenza affinché i lavori vengano ripresi e terminati in tempi congrui, così da sollevare residenti e attività commerciali da una situazione che sta diventando ingestibile.