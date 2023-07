Cantiere urgente a Sesto: via Di Vittorio all'asciutto, sospesa l'erogazione di Publiacqua

Per lavori urgenti di riparazione sulla rete idrica, a cura di Publiacqua, dalle 8,30 di oggi sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Giuseppe Di Vittorio (tratto da via Pratese a via Arrighetto da Settimello). In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà però effettuato il primo giorno utile successivo. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio: sono previsti dunque disagi sicuramente per l’intera mattinata e le prime ore del pomeriggio. Già nei giorni scorsi i tecnici di Publiacqua erano dovuti intervenire nell’area del Neto (fra l’altro proprio nel tratto interessato dai lavori questa mattina) per un guasto sulla rete idrica che aveva determinato anche una sensibile riduzione del livello dell’acqua nel serbatoio di Colonnata.