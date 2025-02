Il megacantiere della tramvia. Lavori in viale Giannotti, arrivano i camion

Firenze, 8 febbraio 2025 – Arrivano i camion in viale Giannotti. Terminate le opere preliminari di smontaggio e demolizione di cordoli, fermate e banchine, nella notte di oggi 8 febbraio sarà allestita la cantierizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli al centro del viale. Il tratto interessato è quello tra via Caponsacchi e via Traversari.

La preparazione del cantiere in viale Giannotti

I mezzi hanno raggiunto la zona e cominciato l’intervento di preparazione del cantiere. Dopo l’allestimento del cantiere tra via Thouar-via dei Malcontenti-piazza Piave, nelle scorse ore è stato invece realizzato l'ampliamento fino a via Ghibellina. Per l’immissione da via Ghibellina su viale Giovine Italia è stato attivato un semaforo. Previsto anche l’avvio della cantierizzazione su lungarno Pecori Giraldi e piazza Piave con restringimenti di carreggiata.