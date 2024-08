Lavori Libertà-Matteotti. L’accelerata d’agosto: IL cantiere devia le corsie. Scattano i divieti di sosta

Firenze, 5 agosto 2024 – Accelerata d’agosto ai lavori per la tramvia. Approfittando del periodo estivo, quando in città il traffico diminuisce complici le ferie dei fiorentini e le scuole ancora chiuse, il cantierone di viale Matteotti, relativo al completamento della Variante centro storico della tramvia, cambia ancora.

Si entra nella fase 6 del cronoprogramma come primo provvedimento scatta la chiusura del controviale lato via Fra’ Bartolomeo a partire dalle 21 di domani sera. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. In particolare in viale Matteotti, nel tratto compreso tra via Fra’ Bartolomeo e piazza del Libertà, nel controviale viene istituito il divieto di transito. In direzione di piazza della Libertà, però, saranno comunque mantenute le due corsie a disposizione degli automobilisti con limite massimo di velocità di trenta chilometri orari previsto nelle aree di cantiere.

Per spostare il cantiere, dalla mezzanotte di domani e per le successive 24 ore, in viale Matteotti – ma stavolta in direzione del piazzale Donatello, quindi in uscita da piazza della Libertà – il tratto tra via Cavour e via La Marmora, per intendersi davanti al cinema Principe, subirà un restringimento di carreggiata e, quindi, la ridefinizione delle corsie di marcia. Attenzione: nei punti dove verranno ridisegnate le corsie di marcia per i veicoli saranno istituiti i divieti di sosta appositamente indicati con cartelli.

Altri provvedimenti. Chi proviene da piazza della Libertà, una volta arrivato all’incrocio con via La Marmora, non potrà più svoltarvi e avrà l’obbligo di proseguire dritto verso piazzale Donatello. Inoltre in via Fra’ Bartolomeo, all’intersezione con il viale Matteotti, sarà fatto divieto ai mezzi di proseguire dritto. Saranno così obbligati a svoltare a destra verso piazza della Libertà.