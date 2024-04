Firenze, sopralluogo al cantiere Tav. Giani: “La talpa è uscita dall’abitato, si trova in una zona meno pericolosa”

Firenze, 4 aprile 2024 – Sopralluogo, questa mattina 4 aprile, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel cantiere Tav di Firenze. "La talpa Iris, a Campo di Marte, ha scavato per una profondità di 770 metri. E ora è alle soglie di via Don Minzoni, è uscita dall’abitato e si trova in una zona meno pericolosa, sotto la strada. Alla fine - ha spiegato - avremo uno scavo di 770 metri, una cosa mai fatta a Firenze".