Cani guida, appello della Scuola: "Si cercano famiglie affidatarie"

Solidarietà è un cucciolo in affido. La scuola cani guida di Scandicci cerca famiglie affidatatarie per i piccoli di razza labrador e golden retriever in arrivo. "Abbiamo sempre grande bisogno di tali disponibilità – spiega Massimo Bugianelli, responsabile della Scuola – e particolarmente in questo periodo siamo in difficoltà, anche tenuto conto del numero di cuccioli che dovranno essere affidati nei prossimi mesi". Nei giorni scorsi la scuola ha aperto le proprie porte sia per far conoscere da vicino le proprie attività sia per dar modo a tutti di acquisire sensibilizzazione nei confronti della problematica della disabilità visiva. All’evento ha preso parte anche la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Da quest’anno, novità assoluta, alcuni cuccioli selezionati saranno istruiti e successivamente assegnati per svolgere il ruolo di cani da allerta medica: amici a quattro zampe capaci di "fiutare" crisi glicemiche che saranno messi a disposizione di bambini diabetici nell’ambito di un progetto in cui è coinvolto direttamente l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Una funzione "salvavita", ma anche un aiuto per una maggiore autonomia e indipendenza della persona. Attualmente sono circa 60 le famiglie nel programma affidamento, ma la Scuola è sempre alla ricerca di nuovi volontari per sopperire a tutte le richieste e abbattere i tempi di attesa. Per avere le info necessarie all’affidamento dei cuccioli è possibile contattare la scuola allo 055/4382855.