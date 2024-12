Cani che ’annusano’ il diabete. Ecco le labrador salva bambini

Fata, Fiaba, Fiore e Futura sono cucciole con un’abilità speciale. Le piccole labrador sono infatti capaci di fiutare il sopraggiungere di una crisi ipoglicemica e di avvertire per tempo i genitori dei bimbi diabetici.

Le cinque canine sono sorelle della stessa cucciolata. Stanno completando il loro corso di addestramento, ma hanno conosciuto le famiglie alle quali saranno affidate tra un paio di mesi. Giocano e scodinzolano. Riempiono di baci chiunque le avvicini.

Soprattutto sono al centro di un progetto innovativo che si sta concretizzando in Toscana, con le carte in regola per diventare capofila e apripista a livello nazionale.

L’addestramento è stato portato avanti dalla Scuola cani guida che ha sede a Scandicci. L’unica scuola pubblica del genere di tutta Europa, nata nel 1929 per opera dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, la più antica al mondo assieme alla statunitense "Seeing eye".

Nell’iniziativa è coinvolto l’ospedale pediatrico Meyer, ma partecipano anche l’ufficio di igiene urbana veterinaria dell’Asl Toscana Centro e il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali. Un cane è già stato consegnato, altri quattro lo saranno a febbraio.

L’addestramento dei cuccioli inizia a due mesi di vita, per allenare il loro fiuto a carpire le variazioni nella concentrazione di taluni composti organici volatili prodotti da una persona in prossimità di uno stato di crisi da diabete e istruirli, quando accade, a dare l’allarme con un segnale convenzionale prestabilito.