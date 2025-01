Cani abbandonati con il microchip ucraino. Appello di Ciappi per l’adozione: "Serve una casa"

Fosse un cartoon della Walt Disney, Roxana e Tanko sarebbero scappati dall’Ucraina per sfuggire alle bombe e all’orrore della guerra. Dopo chilometri a piedi per mezza Europa e mille peripezie, sarebbero approdati in Italia, nel Chianti, per trovare rifugio, una famiglia e un pasto caldo. Ma non è la storia di un film di animazione. Roxana e Tanko sono due cuccioloni meticci di circa un anno di età ritrovati nella zona di Campoli a San Casciano qualche giorno prima di Natale e ricoverati presso il Canile rifugio Parco degli Animali di Firenze, struttura convenzionata con il Comune.

Di ucraino, Roxana, ha medaglietta e microchip. Tanko non ha niente per poterlo identificare. In realtà non si conosce quale sia la loro vera storia. Potrebbero essere stati abbandonati o essere scappati da qualche famiglia ucraina. L’unica certezza è che i due cani sono molto legati e visto il apporto confidenziale che c’è tra i due cuccioli si può ipotizzare che siano della stessa nazionalità. Il Comune ha lanciato un appello perché la comunità, famiglie, persone che vivono sole, anziani, coppie di giovani, si facciano avanti e adottino i due amici pelosi.

"L’adozione di un cane – sottolinea il sindaco Roberto Ciappi – non è un gioco, nato dalla soddisfazione di un capriccio momentaneo. È una scelta importante, consapevole che richiede impegno, tempo, educazione, pazienza ed è destinata a cambiare in meglio la vita di chi adotta e quella degli amici che potranno conoscere il calore di una casa".

Anche le operatrici del canile invitano le persone interessate ad andare a trovare Roxana e Tanko. "Hanno un ottimo carattere – ribadiscono – sin dal loro arrivo ci hanno fatto innamorare, sono cani abituati alla presenza delle persone".

Andrea Settefonti