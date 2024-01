Cane resta bloccato in mezzo all’Arno, salvato dai vigili del fuoco

Firenze, 13 gennaio 2024 – Disavventura a lieto fine, a Firenze, per un cane che si è avventurato in Arno, alla pescaia di Rovezzano. Il cane è rimasto bloccato a valle della pescaia sulla parte dai massi di pietra e non riusciva a tornare sulle sponde. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra di terra e il personale del nucleo sommozzatori: hanno raggiunto con il gommone la pescaia, hanno recuperato il cane e lo hanno riportato a riva per riconsegnarlo al proprietario.