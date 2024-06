Candidati in ansia. Libri, cibo, amici e sondaggi. Funaro soddisfatta

Una giornata sospesa, per i candidati, fra famiglia e qualche capatina ai seggi. Sara Funaro (centrosinistra) ha raggiunto in mattinata il comitato di Porta al Prato che è rimasto aperto tutto il giorno. Poi pranzo in famiglia e nel pomeriggio a Villa Bardini per La Città dei Lettori e la presentazione del libro di Francesca Fagnani. Alle 22 infine, di nuovo al comitato, dove gli exit poll sono accolti con un applauso. "Ci vuole prudenza – ha commentato - però rispetto ai sondaggi delle ultime settimane, i dati sono molto migliori e c’è soddisfazione. Il dato di fatto è che, come abbiamo sempre sostenuto, la sfida era fra noi e il candidato della destra. Abbiamo fatto una campagna elettorale raccontando la nostra visione della città, i nostri valori e la nostra identità. Credo che la città lo abbia riconosciuto. Le prossime settimane continueremo ad andare strada per strada, confrontandoci con tutti i cittadini. Firenze è una città che ha valori importanti e noi siamo quelli che li possono rappresentare". Nessuna anticipazione su possibili alleanze: "Aspettiamo i risultati".

Cecilia Del Re (Firenze Democratica) ha iniziato la giornata con la messa a Santa Lucia al Prato. Poi, ha accompagnato il compagno a votare alla Dino Compagni e ha pranzato con amici a Settignano. Tappa quindi al comitato di piazza Tasso e ai seggi di via della Chiesa, dove alle scorse elezioni era rappresentante di lista e scrutatrice. Dedicata al relax e alla famiglia la domenica di Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem) che ha cucinato la bistecca (rigorosamente del Mugello, tiene a precisare) per la madre che non vedeva da una ventina di giorni, proprio per gli impegni elettorali. Quindi pomeriggio di lettura e relax in giardino. I simpatizzanti di Italia Viva si sono dati appuntamento in serata in via Fra’ Bartolomeo, per gli exit poll.

Presente sin dal primo pomeriggio al Comitato di Eike Schmidt (civico, sostenuto dal centrodestra), in viale Gramsci, Paolo Bambagioni, candidato consigliere nella sua lista civica, insieme a Annita Norcini Tosi e altri aspiranti consiglieri. Schmidt invece è tornato a Capodimonte per staccare, anche se dopo gli exit poll arriva la sua stoccata: ""Noi lavoriamo, gli altri commentano. Siamo già al lavoro per il ballottaggio". Oggi sarà di nuovo al comitato per gli scrutini. Attivissimo Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale) che, chiuso il comitato, si è spostato al Circolo Arci di via delle Porte Nuove dove sarà anche oggi. E di certo, dal pomeriggio, la situazione sarà per tutti più movimentata.