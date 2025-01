Campo coordina FdI a Fiesole

Dopo circa 40 anni di politica, in cui è stato il vero punto di riferimento del centrodestra, Alessandro Monnetti passa il ruolo di coordinatore comunale di Fiesole di FdI a Giuseppe Campo. Il nuovo coordinatore, anno 1968, è un ingegnere elettronico ex Ufficiale di Marina, originario di Sesto Fiorentino che vive a Fiesole da quasi 30 anni; è sposato e padre di tre figli. Alla domanda quali sono gli obbiettivi che il nuovo coordinatore si pone per il futuro la risposta ha investito tre temi fondamentali: la scuola (dove "preoccupano il mancato ripristino della Teodoro Stori pur avendo a disposizione 2.8 milioni di euro e lo spostamento della media da Compiobbi a Girone"), la sicurezza ("le uniche telecamere sono quelle per fare multe") e infine i rifiuti con una politica che vede "Fiesole ostaggio di scelte talebane che puntano a un iper-riciclo a discapito delle tasche del cittadino".