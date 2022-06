Campionato di giornalismo, il giorno della festa

Firenze, 6 giugno 2022 - Dai mancati abbracci al tempo del Covid alle ‘trappole’ del web, tra fake news e finti amici. E poi la sostenibilità ambientale, la riscoperta del territorio e il ‘lato oscuro’ del fast fashion. In questi mesi sono tantissimi i temi affrontati nelle loro pagine dai ‘cronisti in erba’. Diciotto le scuole fiorentine che hanno animato la 20esima edizione del Campionato di giornalismo de La Nazione. Una formula collaudata che spinge i più giovani a misurarsi con l’attualità, a sviluppare uno spirito critico e ad avvicinarsi ad uno stile di scrittura asciutto, tipico della cronaca.

Anche quest’anno il Campionato - che coinvolge oltre 550 scuole tra Toscana, Umbria e la provincia di La Spezia - ha avuto importanti partner: il Consiglio regionale toscano, il Comune di Firenze, l’Ufficio scolastico regionale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Nord Ovest, l’Autorità idrica toscana, Rekeep, Publiacqua e Fondazione Collodi.

Stamattina al teatro Puccini festa grande - finalmente di nuovo in presenza, - per premiare i vincitori anche se tutti i ragazzi e i loro insegnanti meritano un unico grande podio per i lavori presentati e realizzati con grande impegno. A trionfare non saranno infatti soltanto i vincitori di questa edizione che saliranno sul podio per festeggiare le prime tre posizioni.

I piccoli grandi cronisti che conquisteranno il gradino più alto verranno premiati dalla nostra direttrice Agnese Pini, nel corso della mattinata presentata da Gaetano Gennai. La scuola che otterrà la medaglia d’argento, riceverà i premi da Roberto Curtolo, in qualità di rappresentante dell’ufficio scolastico. L’assessore Sara Funaro darà i riconoscimenti all’istituto terzo classificato.

Ma non è finita qui perché in palio da assegnare ci sono i premi per la miglior vignetta e il super click alla scuola che ha surclassato tutti per quanto riguarda i like conquistati. Ancora ci sono il premio Green per la pagina che ha avuto un’attenzione particolare per l’ambiente e i premi dell’Autorità idrica toscana, di Publiacqua, della Fondazione Collodi, di Conad e di Rekeep.

Non mancheranno poi preziosi riconoscimenti anche per tutte le altre scuole che hanno partecipato con grande passione e creatività, senza che venisse meno l’attenzione per i temi di stretta attualità.

Oltre alla nostra direttrice Agnese Pini, ci saranno la responsabile della cronaca di Firenze, Cristina Privitera, il governatore Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessore Sara Funaro, Roberto Curtolo per l’Usr, il presidente della Fondazione Spazzolini, Cosimo Ceccuti, il presidente di Fondazione CariFirenze Luigi Salvadori, il direttore generale Autorità Idrica Toscana, Alessandro Mazzei, la consigliera di Publiacqua Eva Carrai. Ancora, per Conad del Tirreno Simone Giannone e Daniele Paolillo e, per la Fondazione Collodi, Adele Tasselli.

Elettra Gullè